Delhi NCR News: 12 नॉन-इंटरलॉक्ड क्रॉसिंग पर लगेगा स्मार्ट सिस्टम

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शनि पाथौलीरेलवे क्रॉसिंग पर गेट खुला रहने या उसके लॉक होने की सही जानकारी समय पर नहीं मिलने से पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए उत्तर रेलवे दिल्ली में स्मार्ट तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित परिचालन को लेकर 12 नॉन-इंटरलॉक्ड रेलवे क्रॉसिंग पर स्मार्ट रियल टाइम गेट पोजीशन व ऑटो परमिट नंबर (पीएन) प्रणाली लगाने की योजना बनाई है। इससे स्टेशन मास्टर को क्रॉसिंग के गेट की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी।रेलवे का कहना है कि स्मार्ट तकनीक से गेट का बूम पूरी तरह बंद होने और लॉकिंग लीवर के संचालित होने के बाद ही सिस्टम परमिट नंबर जारी करेगा। इससे गेट की स्थिति को लेकर होने वाली गलतफहमी और मानवीय चूक की आशंका कम होगी। इसका उद्देश्य उन क्रॉसिंग पर सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर तैयार करना है, जहां अभी पूर्ण इंटरलॉकिंग व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगहों पर गेटमैन और स्टेशन मास्टर के बीच सही तालमेल बेहद जरूरी होता है, ताकि गेट की स्थिति की पुष्टि किए बिना ट्रेन संचालन से जुड़ा फैसला जोखिम पैदा न करे। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और सड़क यातायात का आमना-सामना होता है। ऐसे में गेट बंद होने की सही जानकारी और समय दोनों ही सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।