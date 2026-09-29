एसआईआर : एक-एक मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र

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चांदनी चौक, नई दिल्ली और कालकाजी में बेहद कम हुई मतदाताओं की संख्याविनोद डबासनई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में 18 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 100 से भी कम रह गई है। इनमें दो केंद्र ऐसे हैं, जहां पूरी सूची में सिर्फ एक-एक मतदाता दर्ज है, जबकि चार केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 10 से भी कम है। एसआईआर के बाद सामने आए इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या सामान्य केंद्रों की तुलना में बेहद कम रह गई है।दिल्ली के कुल 14,947 मतदान केंद्रों के आंकड़ों के विश्लेषण में यह तस्वीर सामने आई है। सबसे कम मतदाताओं वाले दोनों केंद्र अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में हैं। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 38 स्थित लाल किला यमुना पुल मतदान केंद्र में सिर्फ एक मतदाता दर्ज है। इसी तरह कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 168 स्थित कालकाजी मतदान केंद्र में भी केवल एक मतदाता का नाम है।एक मतदाता वाले केंद्र पर बड़ा सवालकालकाजी के भाग संख्या 168 का मामला इसलिए भी ध्यान खींचता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बताया जाता है कि यहां पहले झुग्गी-बस्ती थी, जहां से बाद में बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया। कुछ परिवारों को पुनर्वास के तहत फ्लैट मिलने की बात कही जाती है, जबकि कुछ दूसरे इलाकों में किराये पर चले गए। इलाके में लंबे समय से काम कर रहे हरी शंकर के मुताबिक, कुछ पुराने निवासियों ने अपने पुराने पते पर मतदाता पहचान बनाए रखने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों से संपर्क किया था। उनका कहना है कि अधिकारियों ने यह कहते हुए उन्हें वापस कर दिया कि पुराना इलाका अब पहले जैसा आबाद नहीं है। ऐसे में यहां सिर्फ एक मतदाता का नाम रह जाना स्थानीय लोगों के बीच सवाल खड़ा करता है।चांदनी चौक में एक, 39 और 89 मतदाता वाले केंद्रचांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में कम मतदाताओं वाले तीन केंद्र हैं। भाग संख्या 38 स्थित लाल किला यमुना पुल में एक, भाग संख्या 84 स्थित यमुना बाजार में 39 और भाग संख्या 132 स्थित पुराना चंद्रावल में 89 मतदाता दर्ज हैं। स्थानीय स्तर पर बताया गया है कि इन इलाकों में यमुना किनारे बसी आबादी को हटाया गया था। एसआईआर के दौरान पुराने नामों के सूची से बाहर होने के बाद इन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या काफी कम रह गई है।नई दिल्ली में छह और आठ मतदाताओं वाले केंद्रनई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी बेहद कम मतदाताओं वाले तीन केंद्र एक-दूसरे के आसपास हैं। भाग संख्या 32 स्थित बाबा खड़ग सिंह मार्ग में छह, भाग संख्या 34 स्थित बंगला साहिब मार्ग में आठ और भाग संख्या 33 स्थित बाबा खड़ग सिंह मार्ग में 86 मतदाता दर्ज हैं। स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र की कुछ पुरानी इमारतें खाली हो चुकी हैं, जबकि कुछ भवन पुनर्निर्माण के लिए खाली कराए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित हिस्से अलग-अलग पार्ट के रूप में मतदाता सूची में बने हुए हैं।100 से कम मतदाता वाले 18 केंद्रविधानसभा क्षेत्रभाग संख्यामतदान केंद्रमतदातानरेला 75सेक्टर ए-1 से ए-4, नरेला 46त्रिनगर138हरियाणा विद्युत गृह30वजीरपुर42अशोक विहार, चरण-दो88चांदनी चौक38लाल किला यमुना पुलचांदनी चौक84यमुना बाजार39चांदनी चौक132पुराना चंद्रावल89दिल्ली कैंट23सदर बाजार66दिल्ली कैंट33 उरी एन्क्लेव47दिल्ली कैंट56सुब्रतो पार्क95नई दिल्ली32बाबा खड़ग सिंह मार्गनई दिल्ली33बाबा खड़ग सिंह मार्ग86नई दिल्ली34बंगला साहिब मार्गकस्तूरबा नगर13 लोधी रोड परिसर77महरौली77जेएनयू62अंबेडकर नगर16पुष्प विहार96अंबेडकर नगर18पुष्प विहार89अंबेडकर नगर19पुष्प विहार99कालकाजी168कालकाजी14,947 केंद्रों में सबसे बड़ी संख्या 601-700 मतदाताओं कीदिल्ली के 14,947 मतदान केंद्रों में सबसे अधिक 3,396 केंद्र ऐसे हैं, जहां 601 से 700 मतदाता दर्ज हैं। इसके बाद 701 से 800 मतदाताओं वाले 3,124 और 501 से 600 मतदाताओं वाले 2,852 केंद्र हैं। वहीं, 100 से कम मतदाताओं वाले केंद्रों की संख्या 18 है।1 से 100 मतदाता वाले 18 केंद्र, 101 से 200 वाले 74, 201 से 300 वाले 246, 301 से 400 वाले 690, 401 से 500 वाले 1,683, 501 से 600 वाले 2,852, 601 से 700 वाले 3,396, 701 से 800 वाले 3,124, 801 से 900 वाले 1,889, 901 से 1,000 वाले 765, 1,001 से 1,100 वाले 188 और 1,101 से 1,200 मतदाता वाले 22 केंद्र हैं। कुल केंद्रों की संख्या 14,947 है।