Delhi NCR News: शहरियाल खान ने तीन स्वर्ण जीतकर रचा कीर्तिमान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:08 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:08 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। न्यू उस्मानपुर स्थित राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र शहरियाल खान ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है।
खेल शिक्षक हसीन अहमद ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। छात्रों को नियमित अभ्यास, खेल सुविधाएं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी का परिणाम है कि स्कूल के छात्र खेल प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाद
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खेल शिक्षक हसीन अहमद ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। छात्रों को नियमित अभ्यास, खेल सुविधाएं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी का परिणाम है कि स्कूल के छात्र खेल प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाद
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