Delhi NCR News: दिल्ली की हवा पर गंभीर संकट, एक दिन में दोगुने हुए प्रदूषण के हॉटस्पॉट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण ने अपने दायरा बढ़ा लिया है। मंगलवार शाम तक राजधानी के 11 निगरानी केंद्र गंभीर श्रेणी में थे, लेकिन बुधवार को इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। यानी एक दिन में गंभीर प्रदूषण वाले इलाकों की संख्या दोगुनी हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के 59 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 32 केंद्रों पर हवा बहुत खराब और पांच पर खराब श्रेणी में रही। किसी भी केंद्र पर हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज नहीं हुई। अच्छे श्रेणी में हवा का होना तो दूर की बात है।आईआईटी दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्यूआईृ-बुधवार को सबसे ज्यादा एक्यूआई आईआईटी दिल्ली में 455 दर्ज किया गया। यहां पीएम10 प्रमुख प्रदूषक रहा। मंगलवार शाम यह आंकड़ा 402 था। इस तरह यहां एक्यूआई में 53 अंक की बढ़ोतरी हुई। जहांगीरपुरी में 449, पंजाबी बाग में 446, मुंडका में 439, विवेक विहार में 436, डीटीयू में 434, रोहिणी में 432, अलीपुर और नरेला में 429 तथा सोनिया विहार में 427 एक्यूआई दर्ज किया गया।कम प्रदूषित इलाकों में भी तेजी से बिगड़ी हवा-आंकड़ों में सबसे बड़ी चिंता उन इलाकों को लेकर है, जहां मंगलवार को प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम था। लोधी रोड का एक्यूआई 212 से बढ़कर 295 पहुंच गया। छावला में 232 से 310, मैदान गढ़ी में 253 से 327 और श्री अरबिंदो मार्ग में 256 से 321 हो गया। यानी इन इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरी। लोधी रोड में 83 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो सूची में सबसे बड़ा उछाल है।कई इलाकों में मामूली राहत, लेकिन गंभीर श्रेणी बरकरार-कुछ निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई में गिरावट भी दर्ज की गई। शादीपुर में यह 345 से घटकर 303, रोहिणी में 447 से 432 और जहांगीरपुरी में 461 से 449 पर आया। डीटीयू में भी 442 से घटकर 434 हुआ। हालांकि, इन सभी केंद्रों पर हवा गंभीर या बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। बुधवार को नांगलोई और सोनिया विहार का डेटा भी उपलब्ध रहा। सोनिया विहार 427 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ, जबकि नांगलोई का एक्यूआई 363 रहा।बॉक्स-सबसे प्रदूषित 10 स्टेशनइलाका एक्यूआईआईआईटी दिल्ली 455जहांगीरपुरी 449पंजाबी बाग 446मुंडका 439विवेक विहार 436डीटीयू 434रोहिणी 432अलीपुर 429नरेला 429सोनिया विहार 427बॉक्स-सबसे बड़े उछाल-स्टेशन3 नवंबर4 नवंबरअंकों की उछाललोधी रोड212295+83छावला 232310+78मैदान गढ़ी253327+74श्री अरबिंदो मार्ग 256321+65घुम्मनहेड़ा259318+59आईआईटी दिल्ली 402 455+53आईएमडी लोधी रोड245295+50डॉ. करनी सिंह364412+48टिकरी कलां300347+47मैदान गढ़ी227272+45आया नगर335378+43जेएनयू351394+43नजफगढ़337379+42