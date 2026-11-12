Delhi NCR News: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खुलेंगी अलग चेस्ट क्लिनिक, प्रदूषण पीड़ितों को मिलेगी राहत

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अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यमुनापार के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदूषण के कारण सांस, फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान मरीजों को अब सरकारी अस्पतालों में अलग से इलाज की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष चेस्ट क्लिनिक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये क्लिनिक सितंबर से फरवरी तक रोजाना संचालित होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को सात दिन के भीतर यह व्यवस्था शुरू करने को कहा है। इस फैसले से पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों को भी फायदा मिलेगा। खासकर बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा के मरीजों और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रदूषण के मौसम में विशेष चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। ये क्लिनिक हर साल सितंबर से फरवरी तक संचालित होंगी। इस दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस और दिल संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। इसी को देखते हुए अस्पतालों को अलग व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

-सितंबर से फरवरी तक रोज होगा इलाज, सांस और दिल के मरीजों की होगी विशेष जांच