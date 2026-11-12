Delhi NCR News: पुरानी दिल्ली में निकलेगी इस्कॉन की भव्य रथयात्रा, गूंजेगा 'हरे कृष्ण महामंत्र'
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:23 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:23 PM IST
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नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को इस्कॉन की ओर से भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी। देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु लगातार छह घंटे तक 'हरे कृष्ण महामंत्र' का संकीर्तन करते हुए नृत्य करेंगे। इस बार यात्रा में 11 हजार गुब्बारे छोड़े जाएंगे और रथ के आगे फूलों से विशेष रंगोली सजाई जाएगी। भगवान को छप्पन भोग अर्पित कर 108 आरतियां उतारी जाएंगी। रथयात्रा लालकिला से शुरू होकर दरियागंज, दिल्ली गेट, खारी बावली और चांदनी चौक से होते हुए वापस लालटेनों मैदान पहुंचेगी। इसमें केंद्रीय मंत्री और कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। ब्यूरो
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