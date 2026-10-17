Delhi NCR News: दिपके की पेशी के मद्देनजर थाने के बाहर सुरक्षा रही कड़ी

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। अभिजीत दिपके की शनिवार को मंदिर मार्ग थाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेशी के मद्देनजर थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुबह से पुलिस, रिजर्व पुलिस बल (आरएएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य टुकड़ियां तैनात रहीं। दोपहर 12 बजे के बाद पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। अभिजीत के समर्थन में सीजेपी समर्थकों, मीडिया कर्मियों और आम लोगों की भीड़ जुटी।मधु किरण तिवारी अपने सात वर्षीय बेटे अच्युतम और चार वर्षीय बेटी हिमांशी के साथ पहुंचीं। उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे जहांगीरपुरी थाने में उन्हें अभिजीत को दोपहर दो बजे एसईएम के सामने पेश किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद वह बच्चों के साथ मंदिर मार्ग थाने के बाहर इंतजार करने लगीं। उन्होंने कहा कि सीजेपी शिक्षा की बात करता है, इसलिए वह संगठन का समर्थन करती हैं।छात्र कार्यकर्ताओं की हिरासत पर जताई चिंतादिशा छात्र संगठन के मनीष के साथी चिरांशु ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को तिरंगा यात्रा के बाद पुलिसकर्मी मनीष को कनॉट प्लेस से ऑटो में बैठाकर ले गए। कलेक्टिव की शांभवी ने दावा किया कि अभिजीत समेत 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वकीलों ने आरोप लगाया कि उन्हें थाने के अंदर जाने से रोका गया, जबकि वे हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी सहायता देने पहुंचे थे। थाने के बाहर ट्रैफिक पुलिस तैनात रही। बीच-बीच में जाम लगने पर पुलिसकर्मियों ने वाहनों को निकलवाकर यातायात सुचारु बनाए रखा।