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दिल्ली: दुर्गा पूजा के लिए सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश में पाबंदियां लागू, पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी

Sat, 17 Oct 2026 08:18 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 17 Oct 2026 08:18 PM IST
सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चितरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश-II में दुर्गा पूजा समारोहों के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। यह प्रतिबंध 16 से 20 अक्तूबर तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से आधी रात तक लागू रहेगा।

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Delhi Traffic Police issued traffic advisory for Durga Puja celebrations in CR Park and Greater Kailash-II
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दुर्गा पूजा समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश-II के लिए है। प्रतिबंध 16 से 20 अक्तूबर तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगे।

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ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आगंतुक पूजा पंडालों में आएंगे। ये पंडाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां सीमित सड़क स्थान और कोई निर्धारित आगंतुक पार्किंग नहीं है। शाम के समय भारी भीड़ और यातायात जाम की आशंका है। प्रतिबंध के घंटों के दौरान निजी वाहनों को सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-II में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रभावित सड़कों की पहचान की है।
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ट्रैफिक एडवाइजरी लागू
इनमें वसंत विहार और मोदी मिल फ्लाईओवर के बीच आउटर रिंग रोड शामिल है। लाला लाजपत राय मार्ग और अगस्त क्रांति मार्ग भी प्रभावित होंगे। महरौली-बदरपुर रोड, खानपुर और जामिया हमदर्द के बीच भी यातायात प्रभावित रहेगा। गुरु रविदास मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग भी प्रभावित क्षेत्रों में हैं। सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-II के आसपास की आंतरिक सड़कें भी प्रभावित होंगी।


यात्रियों और श्रद्धालुओं को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी गई है। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के लिए ग्रेटर कैलाश और नेहरू एन्क्लेव मेट्रो स्टेशनों पर उतारने के स्थान निर्धारित हैं। वहां से आगंतुक पंडालों तक पैदल जा सकते हैं। अनधिकृत पार्किंग की अनुमति नहीं होगी; अवैध वाहनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने यात्रियों से यात्रा की योजना पहले से बनाने, जल्दी निकलने और आवश्यक न होने पर प्रभावित सड़कों से बचने का आग्रह किया है।

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