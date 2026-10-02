फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Security audit of CGHS societies to be conducted within 21 days

Delhi NCR News: सीजीएचएस सोसायटियों में 21 दिन में होगा सुरक्षा ऑडिट

Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:07 PM IST
विज्ञापन
इमारत की मजबूती, अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट की होगी जांच
विज्ञापन

लापरवाही या हादसे पर सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी होगी जिम्मेदार

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। सभी सोसायटियों को 21 दिन के भीतर अपनी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार सहकारी समिति को तीन हफ्ते में सौंपनी होगी।
दिल्ली में करीब 1800 पंजीकृत सोसायटियां हैं, जिन्हें यह ऑडिट कराना होगा। इसमें इमारत की मजबूती, आग से बचाव और लिफ्ट की सुरक्षा की जांच शामिल है। अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एजेंसी भवन की बाहरी दीवारों, छत और सीढ़ियों की जांच करेगी। बड़ी दरार या ढांचे को नुकसान मिलने पर तुरंत मरम्मत करानी होगी। सोसायटियों को फायर एनओसी और आग बुझाने वाले उपकरणों की स्थिति भी जांचनी होगी। लिफ्ट के सुरक्षा प्रमाण पत्र और नियमित रखरखाव की भी जांच की जाएगी।
विज्ञापन

लापरवाही पर कमेटी जिम्मेदार
रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, 2007 का हवाला दिया है। इसके तहत भवन की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की है। सुरक्षा में लापरवाही या हादसा होने पर कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा। गंभीर खतरा मिलने पर कमेटी को तुरंत संबंधित विभागों को सूचना देनी होगी। सोसायटियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति 30 दिन में दिल्ली की रिपोर्ट सहकारिता विभाग को देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed