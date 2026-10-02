Delhi NCR News: सड़क हादस में डीटीसी कर्मी की जान गई

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर क्षेत्र में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कर्मचारी दीपक कुमार (35) की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।पुलिस के अनुसार दीपक कुमार बुधवार देर रात अपनी स्कूटी से सराय काले खां से कल्याणपुरी स्थित घर जा रहे थे। पांडव नगर इलाके से गुजरते समय पीछे से आए एक अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। एक पार्सल डिलीवरी कर्मी ने सड़क पर लहूलुहान अवस्था में पड़े व्यक्ति को देखकर पांडव नगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल दीपक को एलबीएस अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने मृतक की पहचान जेब से मिले पहचान पत्र के आधार पर की और परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक और वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।