Delhi NCR News: आरटीआर फ्लाईओवर बंद होने से तीसरे दिन भी जाम

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। पुराना राव तुला राम (आरटीआर) फ्लाईओवर बंद होने से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जाम लगा रहा। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। फ्लाईओवर बंद होने के कारण वाहनों को नीचे की सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। इससे सड़क पर दबाव बढ़ गया और वाहन धीरे-धीरे रेंगते रहे।जाम का असर धौला कुआं और दिल्ली कैंट की सड़कों पर भी दिखाई दिया। आरटीआर मार्ग गुरुग्राम और दिल्ली के बीच आवागमन का प्रमुख रास्ता है। रोजाना बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग, कारोबारी और अन्य यात्री इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। फ्लाईओवर बंद होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है।दफ्तर पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकलना पड़ रहाजाम में फंसे यात्री हर्ष ने बताया कि वह रोज इसी रास्ते से दफ्तर जाते हैं। फ्लाईओवर बंद होने के बाद उन्हें घर से पहले निकलना पड़ रहा है। रास्ते में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले करण ने बताया कि यह मार्ग रोजाना सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। फ्लाईओवर बंद होने से वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।धौला कुआं और दिल्ली कैंट में भी बढ़ा दबावफ्लाईओवर बंद होने के बाद कई वाहन चालक धौला कुआं और दिल्ली कैंट की ओर जाने वाली सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन इलाकों में यातायात का दबाव बढ़ गया है। व्यस्त समय में वाहनों की रफ्तार धीमी होने से लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले यात्रा की योजना बनाने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। कंक्रीट को मजबूत होने के लिए जरूरी समय देने और जांच पूरी होने के बाद सोमवार सुबह से फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोले जाने की उम्मीद है। जिमी चिरम, डीसीपी ट्रैफिक, नई दिल्ली रेंज