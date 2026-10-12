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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Road conditions from Maujpur to Shri Ram Colony to improve after the monsoon.

Delhi NCR News: मानसून के बाद मौजपुर से श्रीराम कॉलोनी तक की सड़कों की सुधरेगा हाल

Mon, 12 Oct 2026 07:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:32 PM IST
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सड़कों के गड्ढे भरने में जुटा निगम, बेहतर होंगी बुनियादी सुविधाएं
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
मानसून के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के स्थानीय निवासियों को सड़कों पर बने गड्ढों से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बारिश के दौरान सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए दिल्ली नगर निगम ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास और मरम्मत कार्य तेज करने की पहल की है। निगम के इस कदम से मौजपुर से लेकर श्रीराम कॉलोनी तक के इलाकों में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।

आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से निगम ने वॉर्ड नंबर 228 (मौजपुर), वॉर्ड नंबर 226 (गौतमपुरी) और वॉर्ड नंबर 246 (श्रीराम कॉलोनी) समेत कई इलाकों में सड़कों की विशेष मरम्मत और पैचवर्क का काम शुरू किया है। मानसून के बाद गलियों और मुख्य मार्गों पर बने गड्ढे आम लोगों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए निगम ने यह पहल की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के राहगीरों, दफ्तर जाने वाले लोगों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है। सड़कों की मरम्मत से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भी सुधार आएगा। निगम की इस पहल से स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही सड़कों की स्थिति बेहतर होगी और रोजमर्रा के सफर में आने वाली परेशानियां कम होंगी।
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