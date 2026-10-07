फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Representatives met UGC officials regarding their demands

Delhi NCR News: मांगों को लेकर यूजीसी अधिकारियों से मिले प्रतिनिधि

Wed, 07 Oct 2026 08:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:13 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत प्रयोगशाला एवं तकनीकी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजज लेबोरेटरी (टेक) स्टाफ एसोसिएशन (डूकलसा) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को यूजीसी अधिकारियों से मुलाकात की। यूजीसी सचिव प्रो. श्यामा रथ और उप सचिव डॉ. निखिल कुमार के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पदों और वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने बीसी विस्तार पदों को दोबारा बहाल करने, प्रयोगशाला एवं तकनीकी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने और लैब अटेंडेंट के मूल वेतन में वृद्धि की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में डूकलसा के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार मेहता, महासचिव महेंद्र सिंह रावत और कोषाध्यक्ष अंशु मुद्गल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
विज्ञापन

डूकलसा ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक, प्रयोगात्मक और शोध गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में प्रयोगशाला एवं तकनीकी कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ऐसे में लंबे समय से लंबित सेवा और कल्याण संबंधी मांगों का जल्द समाधान किया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed