Delhi NCR News: पूर्वी दिल्ली में धूमधाम से हुआ रावण दहन

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। विजयादशमी पर्व पूर्वी दिल्ली में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गणेश नगर कला संगम, बालाजी और विष्णु अवतार रामलीला कमेटियों ने पुतला दहन किया। आतिशबाजी के बीच पुतले जलने पर भगवान राम के जयकारे गूंज उठे।बालाजी रामलीला के मंच पर राम-रावण युद्ध, भरत मिलाप और राम राजतिलक जैसे मंचन हुए। बालाजी रामलीला में रावण, कुंभकरण, मेघनाद और कॉकरोच के पुतले जलाए गए। विष्णु अवतार रामलीला में महामंत्री दिवाकर पांडेय के नेतृत्व में रावण को दुराचार, कुंभकरण को आतंकवाद, मेघनाद को भ्रष्टाचार और चौथे पुतले को सनातन विरोधियों का प्रतीक बताया गया। इन आयोजनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन कुमार, शिक्षाविद् डॉ. सतवीर शर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि शर्मा उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव, सांसद मनोज तिवारी, डीसीपी राहुल अलवाल और डीसीपी आरपी मीणा भी शामिल हुए। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि राम का जीवन मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने रावण दहन का अर्थ भीतर की बुराइयों का अंत करना बताया।अधिकारियों ने पीएम उदय योजना का लाभ उठाने की अपील की। सोनिया विहार, दिलशाद गार्डन और विवेक विहार जैसे हॉटस्पॉट पर वायु गुणवत्ता सुधारने के अभियानों में जनता से सहयोग मांगा गया। बालाजी रामलीला आगामी बुधवार को भजन संध्या का आयोजन करेगी, जिसमें गायिका अंजलि द्विवेदी प्रस्तुतियां देंगी।