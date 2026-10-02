Delhi NCR News: दीपावली-छठ पर रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों से दिल्ली को पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा।रेलवे के अनुसार, अमृतसर-बरौनी-अमृतसर विशेष ट्रेन संख्या 04668 प्रत्येक रविवार को चार अक्तूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04667 प्रत्येक मंगलवार को छह अक्तूबर से एक दिसंबर तक संचालित होगी। नई दिल्ली-दानापुर विशेष ट्रेन संख्या 04090 दो अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04089 तीन अक्तूबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से शाम 4:40 बजे रवाना होगी। इसी तरह प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन संख्या 04183 20 अक्तूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को प्रयागराज से दोपहर 3:25 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 04184 प्रत्येक बुधवार को 21 अक्तूबर से दो दिसंबर तक दोपहर 3:45 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी। इसी तरह दिल्ली-कामाख्या विशेष ट्रेन संख्या 04076 तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वापसी में 04075 पांच अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी। वहीं, नई दिल्ली-गया विशेष ट्रेन 04064 का संचालन 11 से 25 अक्तूबर तक होगा, जबकि वापसी 04063 से 12 से 26 अक्तूबर तक होगी। दोनों दिशाओं में 13-13 फेरे होंगे। नई दिल्ली-पटना विशेष ट्रेन 04088 दस से 25 अक्तूबर तक रोजाना चलेगी। वापसी में 04087 का संचालन 11 से 26 अक्तूबर तक रोजाना होगा।