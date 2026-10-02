Delhi NCR News: चिल्ला गांव के लापता बाउंसर का शव नाले में मिला

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। जिले के चिल्ला गांव से गायब हुए एक बाउंसर का शव घटना के सात दिन बाद कौशांबी के पास नाले से बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त अजय डेढ़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने ऑटो चालक पर अजय की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।जानकारी के अनुसार चिल्ला गांव निवासी अजय डेढ़ा नोएडा स्थित एक बिल्डर के पास बतौर बाउंसर कार्यरत था। परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। 24 सितंबर की रात वह ड्यूटी खत्म कर ऑटो से अपने घर लौट रहा था। सफर के दौरान उसने सुरक्षा के तौर पर ऑटो की एक फोटो अपनी पत्नी को भेजी थी। कुछ समय बाद जब पत्नी ने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया तो अजय का फोन बंद मिला।सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने नोएडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 26 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज की। उधर पटपड़गंज थाना पुलिस को उसी दिन कौशांबी के पास नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जिसकी पहचान एक अक्तूबर को अजय के रूप में हुई।परिजनों का आरोप है कि अजय जिस ऑटो से आ रहा था, उसके चालक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के लिए जांच नोएडा पुलिस को स्थानांतरित कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संबंधित ऑटो चालक समेत कई संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है।