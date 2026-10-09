रेलवे अलर्ट: दिल्ली में प्रदर्शन का असर, बिहार-यूपी-पंजाब-राजस्थान की कई ट्रेनें रद्द; देखें गाड़ियों की सूची

बिहार जाने वाली प्रमुख ट्रेनें भी प्रभावित

रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में बिहार से दिल्ली आने वाली कई महत्वपूर्ण गाड़ियां शामिल हैं। इनमें 20801 मगध एक्सप्रेस, 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और 22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इनके अलावा 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। इसी तरह प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाली 12033 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी, 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस, 12275 हमसफर एक्सप्रेस, 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस, 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति, 14211 आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी, 12559 और 12581 बनारस-नई दिल्ली ट्रेनें भी प्रभावित हैं। 15303 कासगंज-नई दिल्ली और 82501 लखनऊ-नई दिल्ली सेवा भी रद्द की गई है।