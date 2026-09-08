Delhi NCR News: परिचर्चा में शामिल होने पर कुलपति का विरोध, किया प्रदर्शन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। सत्य निकेतन में हुए हादसे के तीन दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के एक कार्यक्रम में शामिल होने पर एनएसयूआई ने विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी भी की। छात्र संगठनों ने कहा कि जब छात्र पीड़ित हैं, तो डीयू कुलपति जश्न भरे कार्यक्रमों में कैसे शामिल हो सकते हैं। एनएसयूआई ने आर्ट्स फैकल्टी के पास प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका और संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे से विश्वविद्यालय समुदाय में शोक है। ऐसे समय कुलपति का कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं था।