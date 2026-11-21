पूर्वी दिल्ली । कार्तिक एकादशी पर मौजपुर में शनिवार को भक्ति का माहौल देखने को मिला। क्षेत्र के दो मंदिरों से शोभायात्राएं निकाली गईं। बजरंगबली मोहल्ला स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत शोभायात्रा निकाली गई, वहीं मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 208 के सामने स्थित हरकेश्वर महादेव शिव मंदिर से ठाकुर जी की वार्षिक शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई।हनुमान मंदिर की शोभायात्रा की अगुवाई पार्षद अनिल कुमार शर्मा गोड, मनोज धामा आदि ने की। वहीं, हरकेश्वर महादेव शिव मंदिर की संचालिका रामवती के नेतृत्व में ठाकुर जी की वार्षिक शोभायात्रा निकाली गई। मौजपुर माता मंदिर गली में लोगों ने पटाखे चलाकर खुशियां साझा कीं। शोभायात्रा मंदिर पहुंचने के बाद कीर्तन हुआ। इसमें महिला कीर्तन मंडली ने वर्षा के नेतृत्व में भजन प्रस्तुत किए।