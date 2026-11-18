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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब लोगों की दिल की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और घबराहट जैसी शिकायतों के साथ मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से हृदय और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसका सबसे अधिक असर बुजुर्गों और पहले से हृदय रोग से पीड़ित लोगों पर पड़ता है।हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक कुमार के मुताबिक, वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हृदय और रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम 2.5 जैसे बेहद महीन प्रदूषक कण शरीर में सूजन और ऑक्सिडेटिव तनाव बढ़ाते हैं। इससे रक्तचाप और दिल की धड़कन प्रभावित हो सकती है। वहीं, पहले से हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ने का खतरा रहता है।डॉक्टरों ने सलाह दी है कि प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। खासतौर पर सुबह और शाम खुले में टहलने या व्यायाम करने से परहेज करें। जरूरी होने पर अच्छी गुणवत्ता वाला एन-95 मास्क पहनें और घर के अंदर भी धूल व धुएं से बचाव रखें। विशेषज्ञों ने चेताया है कि सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी या दिल की धड़कन असामान्य होने पर लापरवाही न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लें।