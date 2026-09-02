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डीडीए की जमीन पर बुलडोजर: सेंट्रल दिल्ली के अल्फा गार्डन में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

Wed, 02 Sep 2026 08:44 AM IST
Vijay Singh Pundir एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 02 Sep 2026 08:44 AM IST
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A bulldozer operation is underway at Alpha Garden following a court order to clear DDA land
अल्फा गार्डन में बुलडोजर कार्रवाई - फोटो : ANI
सेंट्रल दिल्ली के प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन इलाके में अल्फा गार्डन में डीडीए की जमीन खाली करने के कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यह मामला कोर्ट में गया था, जिसके बाद आदेश और नोटिस जारी किए गए। यह प्रॉपर्टी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) की है, इसलिए आज इसे खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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