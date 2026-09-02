डीडीए की जमीन पर बुलडोजर: सेंट्रल दिल्ली के अल्फा गार्डन में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

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सेंट्रल दिल्ली के प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन इलाके में अल्फा गार्डन में डीडीए की जमीन खाली करने के कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यह मामला कोर्ट में गया था, जिसके बाद आदेश और नोटिस जारी किए गए। यह प्रॉपर्टी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) की है, इसलिए आज इसे खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।