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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Players from 30 teams will showcase their prowess.

Delhi NCR News: 30 टीमों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Thu, 01 Oct 2026 06:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:42 PM IST
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नई दिल्ली। वाईएमसीए में 6 से 10 अक्तूबर तक डी.यू. इंटर कॉलेज पुरुष एवं महिला आमंत्रण वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। पांच दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 30 कॉलेज टीमों के खिलाड़ी पुरुष और महिला वर्ग में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का उद्देश्य कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना है। आयोजकों ने प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न कॉलेजों की टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए मुकाबलों में उतरेंगी। संवाद
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