मेरी आवाज सुनो : नशे और असामाजिक तत्वों के बीच फंसे शास्त्री पार्क के लोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:13 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:13 PM IST
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पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रात के समय असामाजिक तत्वों की आवाजाही से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोग शराब पीकर घूमते हैं और राहगीरों से सामान छीनने की कोशिश करते हैं। इसके कारण शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से भी बचते हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि लोग बिना डर के आवाजाही कर सकें।
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