दिल्ली: प्रदूषण पर बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक रद्द, नहीं पहुंचे सांसद-अधिकारी

समिति ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है। गौरतलब है कि इस स्थायी समिति में कुल 31 लोग हैं। जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद हैं। नीचे पढ़ें उनके नाम-



राज्यसभा

एमजे अकबर, वाईएस चौधरी, डॉ. तजीन फातमा, अहमद हसन, संजय दत्ताचार्य, कुमार केतकर, संजय सिंह, आरके सिन्हा



लोकसभा

अब्दुल मजीद आरिफ, एसपी सिंह बघेल, संजय कुमार बंदी, कल्याण बनर्जी, बेनी बेहनन, रामचरण बोहरा, हीबी इडेन, गौतम गंभीर, सैयद इम्तियाज जलील, शंकर लालवानी, हेमा मालिनी, हसनैन मसूदी, पीसी मोहन, जगदंबिका पाल, सीआर पाटिल, सुनील कुमार पिंटू, अदला प्रभाकर रेड्डी, अपराजिता सारंगी, राहुल रमेश शिवाले, सुधाकर तुकाराम, सुनील कुमार सोनी

