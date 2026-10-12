Delhi NCR News: रोहिणी में दिल्ली के दो स्कूलों को बम की धमकी से मचा हड़कंप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:41 PM IST
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दिल्ली स्कूल बम धमकी : धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद तलाशी, कुछ नहीं मिला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दो स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, कि तलाशी अभियान जारी है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उसने ने बताया कि उसे रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और माउंट आबू पब्लिक स्कूल में बम की धमकी मिलने के संबंध में एक सूचना मिली थी। जांच के बाद पुलिस को स्कूलों से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने इस सूचना को झूठा करार दे दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दो स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, कि तलाशी अभियान जारी है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उसने ने बताया कि उसे रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल और माउंट आबू पब्लिक स्कूल में बम की धमकी मिलने के संबंध में एक सूचना मिली थी। जांच के बाद पुलिस को स्कूलों से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने इस सूचना को झूठा करार दे दिया।