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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Over 707 kg of illegal firecrackers seized

Delhi NCR News: 707 किलो से अधिक अवैध पटाखे हुए बरामद

Fri, 23 Oct 2026 07:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:51 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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पूर्वी दिल्ली। पूर्वी जिला पुलिस ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए त्रिलोकपुरी इलाके में छापेमारी कर 707 किलो से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। इसके तार हरियाणा के पटौदी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर और दिल्ली में पटाखों पर लगी पाबंदियों के अनुपालन के लिए जिले में गश्त, निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया था। इसी कड़ी में एएटीएम (एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड) की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि त्रिलोकपुरी के ब्लॉक-20 स्थित सेंट्रल मार्केट इलाके में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखे छिपाकर रखे गए हैं।
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