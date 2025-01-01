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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Open garbage dumps to be transformed into modern shelters.

Delhi NCR News: खुले कूड़े के ढलाव बनेंगे आधुनिक आश्रय

Tue, 13 Oct 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:15 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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पूर्वी दिल्ली। शाहदरा उत्तर जोन के वार्ड नंबर 216 झिलमिल के निवासियों को राहत मिली है। नगर निगम ने खुले कूड़े के ढलावों और कूड़ेदानों को आधुनिक आश्रयों में बदलने का कदम उठाया है।
विवेक विहार और झिलमिल कॉलोनी के नागरिक खुले ढलावों को बीमारियों का घर बताते थे। यहां कचरा बिखरा रहता था। इससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप रहता था। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर संक्रमण का खतरा मंडराता था। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से इसकी शिकायत कर रहे थे। नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) ने इस समस्या को दूर करने के प्रक्रिया शुरू की है।
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वार्ड 216 में आईटीए पार्क के पास स्थित ढलाव और विवेक विहार चरण-एक के कचरा घर को आधुनिक आश्रय में बदला जाएगा। इन जगहों पर पक्का ईंटों का काम, कोटा स्टोन और आरसीसी निर्माण होगा। इससे कूड़ा खुले में फैलने के बजाय ढके हुए और व्यवस्थित स्थान पर रहेगा। शाहदरा उत्तरी के जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा ने कहा कि निगम लोगों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है।
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