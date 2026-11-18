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पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों की बेअदबी के आरोप में पुलिस ने सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया है। उसकी उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। आरोप है कि उसने 15 नवंबर को गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का एक अंग फाड़ दिया था। घटना के दो दिन बाद वह दोबारा गुरुद्वारे पहुंचा तो सेवादारों और स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। वहीं, घटना की अनदेखी करने के आरोप में गुरुद्वारे के पांच सेवादारों के खिलाफ भी शिकायत मिली है, जिसे पुलिस ने दैनिक डायरी में दर्ज किया है।पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी के अनुसार, मंगलवार को दोपहर करीब 1:58 बजे तिलक नगर थाने में पीसीआर कॉल मिली। गुरुद्वारा अध्यक्ष मनमोहन सिंह (71) ने पुलिस को बताया कि रविवार को शाम करीब चार बजे एक अज्ञात सिख व्यक्ति ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंगों की बेअदबी की थी। मंगलवार को वह व्यक्ति दोबारा गुरुद्वारे पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे पहचान लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना नाम सतनाम सिंह और पिता का नाम नवल सिंह बताया। हालांकि, उसका पता अभी सत्यापित नहीं हो सका है।उधर, कुछ धार्मिक लोगों ने घटना की जानकारी होने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप गुरुद्वारे के सेवादारों पर लगाया। इस शिकायत पर पुलिस ने गुरुद्वारा अध्यक्ष मनमोहन सिंह, प्रेम सिंह (71), हरबीर सिंह (65), सरूप सिंह (72) और सुखदेव सिंह (75) के संबंध में अलग से डेली दैनिक डायरी में दर्ज की है।घटना की जानकारी फैलने के बाद मंगलवार देर रात इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। नाराज सिख समुदाय के लोगों ने तिलक नगर थाने के बाहर लालबत्ती पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आरोपी को उनके हवाले करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने सड़क पर बैठकर गुरबाणी का पाठ और कीर्तन किया। प्रदर्शन के कारण सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी वहां से लौट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।