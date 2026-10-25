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मातम में बदली खुशियां: नूंह में दर्दनाक हादसा, डंपर ने कार में मारी टक्कर, तीन की मौत, शादी से लौट रहे थे

Sun, 25 Oct 2026 10:12 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 25 Oct 2026 10:12 AM IST
सार

यह हादसा तब हुआ जब इको कार में सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तेज रफ्तार डंपर ने कार को इतनी भीषण टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

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Three people died in a road accident near the Housing Board Colony in Ferozepur Jhirka, Nuh
हादसे में क्षतिग्रस्त कार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एक डीएलटी डंपर ने इको कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
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जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब इको कार में सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तेज रफ्तार डंपर ने कार को इतनी भीषण टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। शवों के क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। 
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