फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Family members appeared before the magistrate conducting an inquiry into the Shahid alias Advani encounter case.

Nuh News: शाहिद उर्फ आडवाणी एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट जांच के समक्ष पेश हुए परिजन

Thu, 22 Oct 2026 05:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:39 PM IST
विज्ञापन
तावड़ू। नूंह जिले के रोजका मेव थाना के अंतर्गत 15 अक्तूबर को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गो तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के तहत बृहस्पतिवार को गांव खरखड़ी के ग्रामीण और परिजन उपायुक्त के निर्देश पर गठित न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट नूंह के समक्ष पेश हुए। परिजनों और ग्रामीणों ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसे षड्यंत्र के तहत की गई हत्या करार दिया और नामजद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन

परिजनों ने एसडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि 15 अक्तूबर को शाहिद उर्फ आडवाणी की पुलिस एनकाउंटर में मौत बताई गई, जबकि यह हत्या है। इस घटना में उनके ही गांव के 6 नामजद व्यक्तियों सहित अन्य लोग शामिल हैं। मृतक के भाई वहीद ने शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम से मुलाकात के बाद वहीद ने बताया कि वह इस मामले को लेकर डीएसपी, एसडीएम और डीसी से भी मिला है। उसने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस ने पैसा लिया है और पहले भी पुलिस के एक अधिकारी ने उसके भाई पर हमला किया था। परिजन ने कहा कि उसके पास वीडियो सहित कुछ साक्ष्य हैं और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं ग्रामीण व रिटायर्ड मेजर खलील ने कहा कि पुलिस इसे एनकाउंटर बता रही है, लेकिन उनके अनुसार गांव के ही लोगों ने उसे मारा है। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसके तहत बृहस्पतिवार को परिजन और ग्रामीण पेश हुए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed