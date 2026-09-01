दूध के नाम पर 'सफेद जहर': नूंह कर रहा पूरे NCR को बीमार, कारोबारियों के हौसले क्यों हैं बुलंद? ये रही सच्चाई

जिस दूध को बच्चे की सेहत और परिवार के पोषण का आधार माना जाता है, वही अगर मिलावटी हो तो यह सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। नूंह जिले में मिलावटी दूध, पनीर और घी के कारोबार के आरोप लंबे समय से सामने आते रहे हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि जिले में यह धंधा चोरी-छिपे नहीं, बल्कि कई जगहों पर संगठित तरीके से चल रहा है। इतना ही नहीं, यहां तैयार होने वाले मिलावटी दूध और इससे बने उत्पादों की आपूर्ति गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा और मानेसर तक किए जाने के आरोप हैं।

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