Noida News: श्रीदाऊजी मंदिर में हुआ कुश्ती दंगल, विजेता को मिलेंगे 51 हजार रुपये
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:14 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:14 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के श्रीदाऊजी मंदिर में बृहस्पतिवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के पहलवानों ने अखाड़े में उतरकर दांव-पेच और दमखम का प्रदर्शन किया। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। दंगल में पहलवानों ने जीत के लिए जोर आजमाइश की। आयोजकों ने विजेता पहलवान को 51 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। मंदिर में आयोजित होने वाले इस तरह के पारंपरिक आयोजनों में कुश्ती दंगल का विशेष महत्व है।
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