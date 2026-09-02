Noida News: महिलाओं ने मनाया हलछठ पर्व

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-73 स्थित महादेव अपार्टमेंट में बुधवार को महिलाओं ने हलछठ का पर्व मनाया। सुबह से ही अपार्टमेंट में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। महिलाओं ने हलधर भगवान बलराम की पूजा-अर्चना कर अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक विधि-विधान से महुआ, भैंस के दूध-दही का इस्तेमाल किया। अपार्टमेंट में महिलाओं ने सामूहिक रूप से पर्व मनाया।