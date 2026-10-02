Noida News: वार्ता नहीं होने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी

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गांव रौनीजा में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) की बैठक आयोजित हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ने कहा कि 23 सितंबर को प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 5 अक्तूबर तक डीएम स्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया था। यदि तय समय तक वार्ता नहीं हुई तो संगठन दोबारा कलेक्ट्रेट घेराव करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेवर टोल प्लाजा पर टोल-फ्री कार्ड के नाम पर अव्यावहारिक दस्तावेज मांगकर किसानों से छलावा किया जा रहा है। इसे न रोका गया तो टोल का भी घेराव होगा। इस दौरान अशोक, प्रमोद, निरंजन, जिलाध्यक्ष हरिओम सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।