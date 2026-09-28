Noida News: 23 को मतदान, डीएम ने की समीक्षा

विज्ञापन

आज जारी होगी चुनाव की अधिसूचना, नामाकंन भी होंगे शुरूमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कलेक्ट्रेट के सभागार में मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया। मंगलवार को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। डीएम ने बताया कि नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मतदान कार्मिकों की नियुक्ति, मतदाता सूची, मतदेय स्थलों का निर्माण, आदर्श आचार संहिता, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा हुई। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाओं और मतदान केंद्रों पर मूलभूत आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया।