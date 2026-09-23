Noida News: 23 अक्तूबर को मतदान, 29 को अधिसूचना
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:02 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:02 PM IST
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- जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू
ग्रेटर नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही जनपद गौतमबुद्धनगर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 06 अक्तूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 07 अक्तूबर को होगी, जबकि नाम वापसी का 09 अक्तूबर तक हो सकता है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर 2026 को होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही जनपद गौतमबुद्धनगर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 06 अक्तूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 07 अक्तूबर को होगी, जबकि नाम वापसी का 09 अक्तूबर तक हो सकता है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर 2026 को होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो