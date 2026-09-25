Noida News: सरस्वती बाल मंदिर में गूंजा वंदे मातरम्

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रबूपुरा (संवाद)। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को ‘वंदे मातरम्-नमामि भारत’ कार्यक्रम के तहत सामूहिक गान कराया गया। सुबह 11 बजे विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ ने एक साथ ‘वंदे मातरम्’ का गान किया। प्रवक्ता हरपाल सिंह भाटी ने विद्यार्थियों को वंदे मातरम् के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके महत्व की जानकारी दी। प्रवक्ता सतीश कुमार शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रचार प्रमुख महेश शर्मा ने की। मुख्य वक्ता डॉ. एसके बैसला और मुख्य अतिथि डॉ. जगन्नाथ रहे। प्रबंधक उमेश कुमार गर्ग संयोजक रहे। प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।