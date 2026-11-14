Noida News: बिजली बिल जमा करने में आगे शहरी, हर महीने 550 करोड़ का दे रहे राजस्व

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- पिछले महीने 99 फीसदी उपभोक्ताओं ने जमा किया बिजली बिल, इस महीने भी भुगतान की रफ्तार तेज- 68 हजार घरों में स्मार्ट मीटर से मोबाइल और वेबसाइट पर मिल रहा डिजिटल बिल- तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घर अब भी पहुंच रहे कागजी बिलमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। बिजली की खपत के साथ बिल जमा करने में भी नोएडा के उपभोक्ता आगे हैं। शहर के उपभोक्ताओं से विद्युत निगम को हर महीने औसतन करीब 550 करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है। पिछले महीने करीब 99 फीसदी उपभोक्ताओं ने अपना बिजली बिल जमा किया। वहीं, चालू महीने में भी पांच किलोवाट से अधिक के कनेक्शन वाले 80 फीसदी उपभोक्ता अब तक बिल जमा कर चुके हैं।विद्युत निगम को उम्मीद है कि 16 नवंबर तक लगभग सभी उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा कर देंगे। बिलिंग और भुगतान के आंकड़ों के अनुसार, शहर में बिजली उपभोक्ता समय पर भुगतान करने के प्रति सक्रिय हैं। बिजली बिलिंग की व्यवस्था में भी शहर में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 68 हजार उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे अपने मोबाइल फोन और विद्युत निगम की वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल तरीके से बिल देख और प्राप्त कर सकते हैं। इससे बिलिंग की प्रक्रिया आसान हुई है और उपभोक्ताओं को समय पर बिल की जानकारी मिल रही है। हालांकि, स्मार्ट मीटर की सुविधा अभी सभी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची है। शहर में तीन लाख से अधिक उपभोक्ता अब भी पारंपरिक मीटरिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। इनके घरों तक कर्मचारियों के माध्यम से कागजी बिजली बिल पहुंचाए जा रहे हैं। यानी एक ओर जहां हजारों उपभोक्ता डिजिटल बिलिंग का लाभ ले रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए अभी भी पुरानी व्यवस्था जारी है।