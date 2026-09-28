यूपी ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा: डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- आत्मनिर्भरता से ही विकसित बनेगा देश और प्रदेश

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उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि देश के सबसे अधिक आयात को कम करना ही मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ही संभव है। मौर्य ने गाजर की खेती का उदाहरण दिया, जिसे कर्नल देशपाल नए तरीके से कर रहे हैं। सिकंदराबाद में वे इस गाजर का स्वाद और कीमत खुद तय करते हैं, जिसका सभी को इंतजार रहता है। उन्होंने शहद उत्पादन को भी एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने की बात कही।मौर्य ने बताया कि सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं भी की जा सकती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भारतीय शहद का इंतजार करती है। काला नमक चावल भी ऐसे ही महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है, जो आत्मनिर्भरता में सहायक है।सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई नई नीतियां बनाई हैं। विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान भी प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से, यदि महिला उद्यमी अपनी यूनिट्स में सोलर प्लांट लगाती हैं, तो उन्हें 90 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि अनुदान उनका हक है और उन्हें उद्यम स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए।उप मुख्यमंत्री मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि यह तो अभी केवल एक झांकी है। भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना अभी बाकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विदेशी सामान बिकने के विरोधी नहीं है। हालांकि, अगर विदेशी कंपनियां प्रदेश में आकर अपने उत्पाद बनाती हैं, तो उसका स्वागत किया जाएगा।