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नोएडा। नोएडा के सेक्टर-135 में दो एकड़ का व्यावसायिक भूखंड प्राधिकरण की ई-नीलामी में 135 करोड़ रुपये में बिका है। एक प्राइवेट कंपनी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर भूखंड अपने नाम किया। इस जमीन पर करीब 6.5 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में प्रीमियम श्रेणी का व्यावसायिक विकास किया जाएगा। इससे सेक्टर-135 में व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नोएडा में बढ़ते व्यावसायिक निवेश के बीच इस सौदे को रियल एस्टेट बाजार के लिए भी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो