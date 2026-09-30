Noida News: स्केटिंग में तृतीया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की उभरती स्केटिंग खिलाड़ी तृतीया गुप्ता का चयन राष्ट्रीय सीबीएसई बालिका रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वह नॉर्थ जोन-1 की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। तृतीया ने नॉर्थ जोन-1 सीबीएसई क्लस्टर बालिका रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाई है।ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पारस पब्लिक स्कूल की मेजबानी में 24 से 26 सितंबर तक सेक्टर-46 स्थित भवानी शंकर देवस्वम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैंक्ड ट्रैक पर प्रतियोगिता हुई। नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी पब्लिक स्कूल की छात्रा तृतीया ने अंडर-9 इनलाइन कैटेगरी की एक लैप रोड रेस में दूसरा स्थान हासिल किया।तृतीया सेक्टर बीटा-2 की निवासी हैं और कोच चरण सिंह की निगरानी में रोजाना दो से तीन घंटे अभ्यास करती हैं। वह स्पीड, संतुलन, तकनीक और रेसिंग कौशल को बेहतर करने पर ध्यान दे रही हैं। अब तृतीया नवंबर में कर्नाटक के बेलगाम में होने वाली राष्ट्रीय सीबीएसई रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में नॉर्थ जोन-1 का प्रतिनिधित्व करेंगी।उनकी उपलब्धि पर जेपी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या अंजली मलिक और खेल विभागाध्यक्ष हिमांशी ने उन्हें पदक पहनाकर सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधन ने आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तृतीया को शुभकामनाएं दीं।