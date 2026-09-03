{"_id":"6a99722adf2b44fd7106728b","slug":"traffic-will-be-disrupted-in-greater-noida-west-due-to-road-construction-over-gaur-underpass-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: दीपावली से पहले शुरू होगा गौड़ अंडरपास, लेकिन एक महीने तक बंद रहेगी आधी सड़क; जाम से कैसे बचें?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा में दीपावली से पहले गौड़ अंडरपास को शुरू करने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण नोएडा से ग्रेनो वेस्ट को जोड़ने वाली सड़क को बनाना शुरू करेगा। इसके लिए करीब 50 प्रतिशत मुख्य सड़क को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए दोनों तरफ बंद किया जाएगा। जाम की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस से भी डायवर्जन में सहयोग के लिए पत्र ग्रेनो प्राधिकरण ने लिखा है। विज्ञापन

वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर का कहना है कि करीब एक महीने तक अंडरपास के ऊपर की सड़क को बनाने का काम चलेगा। सड़क को फाइनल करने के लिए बड़े हिस्से को बंद करने की जरूरत होगी। ऐसे में ट्रैफिक को एक लेन से ही गुजारा जा सकेगा। पहले सड़क की सफाई और फिर पेवमेंट वर्क लिए वाहनों को रोकना जरूरी है। शुक्रवार की सुबह से बेरीकेड कर यहां काम शुरू करा दिया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

गौड़ चौक से रोजाना लाखों लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ओर आवाजाही करते हैं। ऐसे में वाहनों के दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति बन सकती है। लोगों को असुविधा कम हो। इसके लिए आंशिक डायवर्जन करते हुए वाहनों को गुजारा जा सकेगा। डीसीपी ट्रैफिक को भेजे गए पत्र में भी निर्माण स्थल के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की गई है। जिससे ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। चौराहे पर जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तत्काल व्यवस्था करने को कहा गया है।

विज्ञापन