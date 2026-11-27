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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा के सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में टीएनएम क्रिकेट अकादमी ने ग्रॉस स्पोर्ट्स को नौ विकेट से हरा दिया। ग्रॉस स्पोर्ट्स की टीम 37 ओवर में 156 रन पर ऑलआउट हो गई। टीएनएम के दक्ष त्यागी ने आठ ओवर में 36 रन देकर चार विकेट लिए। जवाब में टीएनएम ने 23.2 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्ष मैन ऑफ द मैच बने।