--

विज्ञापन





ग्रेटर नोएडा (संवाद) । सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे यू-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में टीएनएम क्रिकेट अकादमी ने नोएडा वंडर्स को चार विकेट से हराया। जीत के हीरो शिवांश रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा वंडर्स की टीम 36.2 ओवर में 205 रन पर सिमट गई। शिवांश ने चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीएनएम ने 37.5 ओवर में छह विकेट पर 207 रन बनाकर जीत दर्ज की। शिवांश ने 93 गेंदों पर 76 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

फोटो