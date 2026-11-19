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नोएडा (संवाद)। भाजपा ने जिले में तीन महिलाओं को सोशल मीडिया सहसंयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें ऋचा सिंह, वंदना गुप्ता और सरिता सिंह शामिल हैं। सेक्टर-100 निवासी वंदना गुप्ता ने बताया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वह उनके लिए बड़ी बात है। तीनों मिलकर जिले में पार्टी की डिजिटल गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगी। साथ ही, संगठन की बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी। पार्टी के इस कदम को संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।