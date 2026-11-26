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यमुना सिटी (संवाद)। श्री द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में ‘भारत बौद्धिक्स परीक्षा 2.0’ आयोजित की गई। इसमें करीब 350 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और वैज्ञानिक परंपराओं से परिचित कराना रहा। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रबंधक रजनीकांत अग्रवाल और प्राचार्य डॉ. गिरीश कुमार वत्स ने भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। उपप्राचार्या डॉ. रश्मि गुप्ता ने विद्यार्थियों की भागीदारी पर प्रसन्नता जताई।



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