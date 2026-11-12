Noida News: सेवेज स्कॉर्पियन्स टीम छह विकेट से जीती

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर 139 स्थित क्रिकेट एरीना मैदान में एरीना कप का लीग मैच खेला गया। सेवेज स्कॉर्पियन्स टीम ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मैच में जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पिच पाइरट टीम 19.2 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेवेज स्कॉर्पियन्स टीम ने 14.4 ओवर में चार विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। नाबाद 101 रन बनाकर शरिब मैन ऑफ द मैच बने।