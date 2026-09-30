Noida News: रेजिंग बुल टीम ने 38 रन से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:36 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:36 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-123 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में वीओसी रिन्यूव्ड 6 लीग का लीग मैच खेला गया। इस लीग मैच में रेजिंग बुल टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेजिंग बुल टीम ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाया। जवाब में उतरी टीम डीएचएस 11 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 200 रन पर सिमट गई। और रेजिंग बुल टीम ने मैच में 38 रन से जीत दर्ज की। 107 रन बनाकर राजा त्यागी मैन ऑफ द मैच बने।
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