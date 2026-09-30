Noida News: रबूपुरा में पहली बार होगा जेवर प्रीमियर लीग का आगाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:43 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 08:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। रबूपुरा में पहली बार जेवर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत चार अक्टूबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह हैं। लीग में जेवर विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों की 12 टीमें हिस्सा लेंगी।
प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2.51 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी दी जाएगी। उपविजेता टीम को 1.21 लाख रुपये और ट्रॉफी, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 71 हजार रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
लीग में एसबीएन चार्जर्स मुतैना, विक्रांत मोटर्स मिर्जापुर, अभय सुपरकिंग्स नीलोनी, माही रॉयल चैलेंजर्स चौरोली, फॉर्चून वॉरियर्स माडलपुर, नमो स्ट्राइकर्स नगला भटौना, देव किंग्स नीलौनी, आरवी पैंथर्स हीरापुर, एसएस रॉयल क्लब जेवर, क्वांटम स्ट्राइकर्स नीमका और एमके इंडियंस नगला हुकम सिंह समेत 12 टीमें मैदान में उतरेंगी।
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आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार भी रखे हैं। वहीं, दर्शकों को भी रोमांच से जोड़ने के लिए एक हाथ से कैच पकड़ने वाले दर्शक को मौके पर 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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यमुना सिटी। रबूपुरा में पहली बार जेवर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत चार अक्टूबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजक जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह हैं। लीग में जेवर विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों की 12 टीमें हिस्सा लेंगी।
प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2.51 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी दी जाएगी। उपविजेता टीम को 1.21 लाख रुपये और ट्रॉफी, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 71 हजार रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।
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लीग में एसबीएन चार्जर्स मुतैना, विक्रांत मोटर्स मिर्जापुर, अभय सुपरकिंग्स नीलोनी, माही रॉयल चैलेंजर्स चौरोली, फॉर्चून वॉरियर्स माडलपुर, नमो स्ट्राइकर्स नगला भटौना, देव किंग्स नीलौनी, आरवी पैंथर्स हीरापुर, एसएस रॉयल क्लब जेवर, क्वांटम स्ट्राइकर्स नीमका और एमके इंडियंस नगला हुकम सिंह समेत 12 टीमें मैदान में उतरेंगी।
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आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार भी रखे हैं। वहीं, दर्शकों को भी रोमांच से जोड़ने के लिए एक हाथ से कैच पकड़ने वाले दर्शक को मौके पर 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।