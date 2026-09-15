Noida News: पथिक स्टेडियम का अंधेरा होगा दूर

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में अंधेरा खत्म करेगा। खेल परिसर में रोशनी की समस्या को दूर करने के लिए इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट पवेलियन, फुटपाथ और आंतरिक सड़कों समेत सभी प्रमुख स्थानों पर 3,000 नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो